America Ferrera y Ryan Gosling se confiesan decepcionados tras las nominaciones al Oscar

El pasado 23 de enero la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas dieron a conocer las nominaciones a los Premios Oscar 2024. Oppenheimer reafirmó su lugar como una de las grandes favoritas, seguida por Poor Things y Killers of the Flower Moon. Barbie, otra de las películas más exitosas de 2023, se colocó también en la lista, pero no figuró en todas las categorías que algunos hubieran esperado. America Ferrera y Ryan Gosling, quienes fueron nominados por dicha cinta, expresaron cierta decepción por el hecho de que Margot Robbie (protagonista del filme) y la directora Greta Gerwing no fueran consideradas para los galardones.

©GettyImages



Greta y Margot no figuraron en la lista de nominados al Oscar de 2024.

Si bien America admitió sentirse muy feliz y honrada por haber sido nominada a Mejor Actriz de Reparto, eso no evitó que expresara su desilusión por la exclusión de sus compañeras. “Greta ha hecho casi todo lo que una directora puede hacer para merecerlo. Ha creado este mundo, ha cogido algo que no tenía valor inherente para la mayoría de gente y lo ha convertido en un fenómeno global. Es decepcionante no verla en esa lista”, dijo a la revista Variety.

Ferrera también elogió la actuación de Margot, quien no figuró en la lista de nominadas a Mejor Actriz. “Lo que Margot ha conseguido como actriz es realmente increíble. Una de las cosas que tiene Margot como actriz es lo fácil que hace que todo parezca. Y quizá la gente se deje engañar y piense que el trabajo parece fácil, pero Margot es una maga como actriz, y fue uno de los honores de mi carrera poder presenciar la increíble interpretación que hizo”, expresó.

©GettyImages



America refrendó su apoyo a sus compañeras.

Barbie, que se convirtió en todo un fenómeno en 2023 incluso antes de su estreno, obtuvo 8 nominaciones a los Premios Oscar de este año, cuya ceremonia se llevará a cabo el próximo 10 de marzo en Los Ángeles. Mejor Película, Mejor Actriz de Reparto, Mejor Actor de Reparto, Diseño de Vestuario, Guión Adaptado, Canción Original (doble nominación) y Diseño de Producción.

La postura de Ryan Gosling

El actor canadiense, que dio vida al famoso muñeco Ken, también expresó su inconformidad por la exclusión de Margot y Greta en la lista de nominados. “No hay Ken sin Barbie y no hay película de Barbie sin Greta Gerwig y Margot Robbie, las dos personas más responsables de esta película que ha hecho historia y es mundialmente famosa”, expresó Ryan en un comunicado.

“Decir que estoy decepcionado de que no estén nominadas sería quedarse corto. Contra todo pronóstico, con nada más que un par de muñecos sin alma, con poca ropa y, afortundamente, sin entrepierna, nos hicieron reír, nos rompieron el corazón, impulsaron la cultura e hicieron historia. Su trabajo debe ser reconocido junto con el de los otros nominados que lo merecen”, agregó el actor.

©GettyImages



Ryan se dijo decepcionado por la exclusión de Greta y Robbie en las nominaciones.