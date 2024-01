Ryan Gosling revela por qué no quiere que sus hijas vean ‘Barbie’

El estreno de Barbie fue uno de los acontecimientos cinematográficos más esperados del año pasado, y aunque en la presente temporada de premios no se ha llevado tantos como algunos esperarían, no hay duda de que la película fue en sí misma un éxito rotundo. Sin embargo, hay dos niñas que probablemente no verán esta taquillera cinta por un tiempo y lo más curioso es que se trata justamente de las hijas del protagonista masculino: Ryan Gosling.

©Warner Bros.



Gosling dio vida al famoso mucñeco Ken en la cinta ‘Barbie’.

El actor canadiense, quien compartió créditos con Margot Robbie al dar vida al famoso muñeco Ken, confesó que no quiere sus hijas vean la película por ahora. Esmeralda, de 9 años, y Amada, de 7, fruto de su relación con la actriz Eva Mendes, visitaron el set de grabación de Barbie, pero todavía no han visto el filme.

“No sé si deberías ver a tu padre como Ken. No sé qué edad es buena para ver a tu padre hacer eso. Llega a un punto bastante loco”, dojo el actor en una entrevista con E! News. Sin embargo, admitió que las pequeñas sí lo vieron caracterizado con el look rubio platinado y coloridos atuendos. “Han visto algunas partes y vinieron al rodaje un día cuando estaba haciendo un gran número musical”, contó Ryan.

©GettyImages



El actor contó que sus hijas lo visitaron en el set.

El actor reveló que sus hijas son fanáticas de la famosa muñeca, y eso contribuyó a que él aceptara encarnar a la contraparte masculina de Barbie. “Sabía que les encantaba porque siempre querían ir a Target, y cuando íbamos, se escapaban lentamente hasta el pasillo de Barbie. Y mi mujer y yo nos dimos cuenta en plan: ‘Ok, creo que ya es hora de dejarlas tener Barbies’. Pero cero interés en Ken, lo cual también fue bastante interesante”, recordó. “Participar en la película es una forma de hacer algo para ellas”, reconoció.

©GettyImages



Ryan y Eva han optado por llevar su vida familiar fuera de los reflectores.

Una vida familiar discreta

Hace casi más de una década años los caminos de Ryan Gosling y Eva Mendes se cruzaron cuando trabajaron juntos en la cinta The Place Beyond the Pines. Los actores se enamoraron y, aunque ella no se planteaba tener hijos, cambió de opinión al estar junto al galán canadiense. Hoy son una feliz familia de cuatro, pero a diferencia de muchas otras encabezadas por celebridades, han optado por la discreción.

“Siempre he tenido un límite en lo que se refiere a mi chico y a mis hijas. Hablaré de ellos, por supuesto, con límites, pero no publicaré imágenes de nuestra vida diaria. Y ya que mis hijas todavía son tan pequeñas y no entienden qué significa realmente que compartan su imagen, no tengo su consentimiento. Así que no publicaré su imagen hasta que no tengan la edad suficiente para darme ese consentimiento”, explicó hace unos años en sus redes sociales cuando le preguntaron por qué no publicaba fotos de su familia.

