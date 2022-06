Así luce Ryan Gosling como Ken en la película de ‘Barbie’

Ryan Gosling se tomó un descanso como actor después de First Man, la película aclamada por la crítica en la que interpretó a Neil Armstrong. Este año, protagonizará The Grey Man junto a Ana de Armas y Chris Evans. En un futuro cercano, tendrá papeles en Wolfman, The Actor y Project Hail Mary. Se espera que Barbie llegue a los cines el próximo año, el 21 de julio.

