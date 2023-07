Eva Mendes sobre Ryan Gosling en una tierna publicación: ‘Mi Hombre, Mi Vida, Mi Amor’

Eva Mendes derrocha amor cuando se trata de su amado esposo, Ryan Gosling, y lo hace de la forma más fascinante. La luminosa actriz, que ahora disfruta de las alegrías de la jubilación y la maternidad, se refiere cariñosamente a Ryan en español como “su hombre”, “su vida” y “su amor”.

Pero la profundidad del aprecio de Eva se extiende más allá de sus sentimientos, ya que reconoce con gratitud las amables palabras que la talentosa directora de la cinta Barbie, Greta Gerwig, le dedicó a Ryan. Greta pinta un retrato cautivador de Ryan y cómo su actuación en la película captura la esencia de los artistas icónicos de épocas pasadas.

©Getty Images/Jaap Buitendijk





Ella entreteje caprichosamente la presencia carismática de Marlon Brando, el encanto juguetón de Gene Wilder, el arte refinado de John Barrymore y el carisma magnético de John Travolta durante una entrevista con Rolling Stone. “Es una combinación de MARLON BRANDO, GENE WILDER, JOHN BARRYMORE y JOHN TRAVOLTA”, escribió Mendes, dando crédito a Gerwig por la cita.

“Una de mis cosas favoritas que dice la increíblemente talentosa y hermosa GRETA GERWIG en @rollingstone sobre Mi Hombre, Mi Vida, Mi Amor... RG💗”, escribió Eva.

En este tapiz de adoración y gratitud, Mendes transmite su profundo amor por su preciado compañero mientras celebra la admiración que recibe de sus compañeros luminarias.

Perfectos el uno para el otro

Gosling apareció en la portada veraniega de GQ, en donde reveló que conocer a Eva Mendes resultó ser un evento determinante para su futuro. “Cuando me preguntaste sobre Eva y los niños, creo que dije que no pensaba en niños hasta que me dijo que estaba embarazada.

Eso no es realmente cierto”, dijo, haciendo referencia a una conversación previa con el entrevistador. “No quería compartir demasiado, pero ahora tampoco quiero tergiversar. Quiero decir, es cierto que no estaba pensando en niños antes de conocerla, pero después de conocer a Eva, me di cuenta de que simplemente no quería tener hijos sin ella”.

Gosling y Mendes se conocieron en el set de The Place Beyond the Pines, una película donde los dos interpretan a los padres de un bebé. Dijo que tener ese ejemplo de los dos en la paternidad lo ayudó a comprender lo que quería en la vida real. “Me di cuenta de que sería una vida que tendría mucha suerte de tener”, aseguró.

Vídeo Relacionado: Bad Bunny, decidido a 'proteger' su vida privada Loading the player...