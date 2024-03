¿Quién acompañó a Ryan Gosling en los Oscar y dónde estaba Eva Mendes?

Sin duda, la 96a. entrega de los Oscar fue una gran noche para Ryan Gosling, ya que además de estar nominado como Mejor Actor de Reparto, tuvo una destcada participación en la entrega de los Premios de la Academia. Desde que el actor de Barbie llegó al Dolby Theatre, acaparó los reflectores por su porte y galanura. Aunque sus fans esperaban verlo desfilar del brazo de su pareja, la también actriz Eva Mendes, a todos llamó la atención que el galán de películas como The Notebook llegar al evento más importante del cine con una bella joven rubia.





Ryan Gosling y Mandi Gosling

De inmediato, todos se empezaron a preguntar quién era ella y por qué Eva Mendes, con la que comparte dos hijos, no estaba a su lado en una de las noches más importantes de su carrera, en la que era candidato a un Oscar por tercer vez en su trayectoria. Luego de las preguntas sobre la identidad de la hermosa rubia que lo acompañaba del brazo, al fin se reveló que se trataba de su hermana Mandi Gosling. Ryan desfiló con un traje a medida de Gucci con detalles plateados en la solapa, mientras que su hermana lució un vesrido estampado en negro y dorado de manga larga con escote en v.

Esta no es la primera vez que Mandi acompaña a Ryan a un evento de esta magnitud. El año pasado, ella acudió con él al estreno de Barbie, así que está más que acostumbrada a las cámaras.





Ryan Gosling cantando ‘I’m just Ken’

¿Por qué Eva Mendes no lo acompañó a los Oscar?

No es nada extraño que Eva Mendes no se haya hecho presente en la entrega al lado del padre de sus hijos; de hecho ambos mantienen su vida en pareja en la más estricta privacidad. De hecho, no hay fotos de ambos solos en alguna red carpet o evento público, a pesar de que se sabe que están juntos desde 2011. Las únicas imágenes que hay de ellos dos son del estreno de la película The Place Beyond The Pines en 2012 en el Festival Internacional de Cine de Toronto junto al resto del elenco, y en 2015 en el SXSW Music, Film + Interactive Festival a propósito del estreno de Lost River.

El apoyo de Eva Mendes a Ryan Gosling

Eso sí, Eva Mendes no dejó de mostrarle su apoyo a lo largo de los Premios de la Academia. En su cuenta de Instagram, la actriz de ascendencia cubana le dedicó unas palabras. La actriz compartió una fotografía desde el camerino del actor en la que aparece usando el saco rosa con brillos con el que salió al escenario del Dolby Theatre para cantar el tema I’m just Ken, uno de los números musicales más esperados de la noche. Junto a la imagen, Eva escribió: “Llevaste a Ken hasta los Oscar, RG. Ahora ven a casa, tenemos que acostar a los niños”.





Eva Mendes desde el camerino de Ryan

Además de esa fotografía con el jocoso mensaje, Eva compartió unas stories una fotografía afuera del camerino de Ryan en el Dolby Theatre, donde escribió: “Siempre con mi hombre”. Así que, puede que no haya desfilado a su lado en los Oscar ni haber estado junto a él en la ceremonia, pero Eva se hizo presente de la forma más especial tras bambalinas, mostrándose orgullosa de los logros de Ryan.





Eva Mendes en el backstage de los Oscar

