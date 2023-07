Prohíben la película de ‘Barbie’ en Vietnam por un mapa del mar de China

En casi todo el mundo, la película de Barbie es de las más esperadas este verano. Hombres, mujeres y niños de todas las edades están listos para conocer la historia protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling, pero en Vietnam la euforia rosa no tendrá lugar por un conflicto territorial con China que se refleja en una de las escenas de la trama.

En un mapa de la historia de Barbie y Ken sujetan, se aprecia la denominada línea de nueve puntos, la cual fue trazada por el gobierno chino para reclamar como suyo un territorio ubicado en el mar de China Meridional. En la también conocida como línea U, se incluyen las islas Paracel y las islas Spratly.

Estas dos islas también son reclamadas por Vietnam como parte de su territorio, lo que habría causado la molestia del gobierno vietnamita al ver que en la cinta le darían la razón al país de Asia Oriental.

“El Consejo Nacional de Evaluación y de Clasificación Cinematográfica vio la película y tomó la decisión de prohibir su proyección en Vietnam debido a la violación de la línea de los nueve puntos”, expresó a varios medios Vi Kien Thanh, director del Departamento de Cine de Vietnam. Y agregó: “No otorgaremos licencias para la película estadounidense Barbie y su lanzamiento en Vietnam porque contiene una imagen ofensiva de la Línea de nueve puntos”.

El territorio en disputa es rico en recursos naturales como petróleo y gas; y aunque en 2016 se rechazó en un fallo de arbitraje internacional de un tribunal de La Haya, China se niega a ceder.

Otras películas que se prohibieron en Vietnam por el mismo problema

Aunque la razón podría parecer mínima para muchas personas que consideran que Barbie no tiene nada qué ver con temas de territorio, en Vietnam se toman muy en serio esta situación, tanto que no sería la primera producción de Hollywood en no llegar a las pantallas del país.

En 2018, Crazy Rich Asians tuvo que eliminar una de las escenas en las que aparecía un bolso con un mapa en el que algunas de las islas en disputa se mostraban como propiedad de Pekín. Para 2022, la película protagonizada por Tom Holland, Uncharted, quedó fuera de los cines vietnamitas por también mostrar un mapa en el que se veía claramente la controvertida línea de los 9 puntos. Por ahora, parece que no habrá vuelta atrás y Barbie no llegará a Vietnam, ni siquiera si se elimina dicha escena.

Vídeo Relacionado: Bad Bunny, decidido a 'proteger' su vida privada Loading the player...

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.