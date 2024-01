Regina Carrot llega con ‘Indomables’ a Uforia para transformar vidas

¿Cuáles son tus básicos para sentirte motivada? Ya casi terminamos el primer mes del año y algunos no encuentran la forma de seguir adelante con sus propósitos...

La verdad es que primero no cometer el error de ponernos estos como objetivos. Por ejemplo, que decimos ‘a inicio de año voy a perder tanto de peso’. Luego llega el 15 de enero y estoy segura que ya no lo seguiste, ya no fuiste al gimnasio todos los días, o comiste una dona o hiciste algo. Hay que celebrar nuestras pequeñas batallas. Esa es una herramienta que siempre le doy a todos mis alumnos, porque cuando comienzas con eso, entonces tú empiezas a sentirte bien.

Otra herramienta que también me gusta es que para poder motivarse empiecen a practicar la gratitud todos los días. Yo doy gracias por algo que me sucedió en el día; como que me levanté, respiré, estoy viva. Porque somos expertos en programar nuestra mente a todo lo que ‘no’. Entonces si tú le dices a tu mente y al subconsciente ‘es que no tengo dinero’, ‘es que me falta tal’, ‘es que no me está yendo bien’... Entonces se programa. El cerebro no sabe diferenciar entre lo que sientes y lo que es verdad y empieza a sentir que esa es tu realidad cuando no lo es, entonces practica la gratitud.