Angélica Vale nos cuenta a detalle cómo se siente en su regreso como host a ‘Premio Lo Nuestro’

Cuéntanos de los looks con los que te podremos ver esa noche.

“Eso es algo de lo que les voy a escribir a Galilea y a Clarissa para ver cuántos cambios llevan. Oí que Clarissa está diciendo que mínimo cuatro, entonces necesito hablar con ellas para ponerme de acuerdo.

Además, si pienso en qué me voy a poner, me vuelvo loca; eso yo se lo dejo a David Salomón, que es el que siempre me viste y la verdad siempre me pone hermosa. Voy a dejar que él se haga bolas, que se preocupe por los cuatro cambios o los que sean, eso ya no me toca a mí (risas). Y si salgo en las mal vestidas, pues le toca a él”.