Angélica Vale hace frente a la ola gélida con ‘Huevitos congelados’, su reciente película animada

Esta película viene a romper las ideas de que en México no se hacen bien las cosas...

Ellos empezaron cuando comenzaba el internet con los chistes de Huevocartoon. Así fue como todos nos enamoramos de los huevitos, así fue como los conocí. Me empezaron a buscar y llegué y yo feliz de la vida, emocionada hasta decir basta porque sí quería trabajar con ellos, me encontré con unos amigos entrañables que quiero y que respeto y admiro, ¡un par de genios! Rodolfo y Gabriel Riva Palacio son lo máximo y 20 años después aquí estamos ya con una animación al tú por tú de cualquiera en el mundo. Vas viendo todas las películas y vas viendo la evolución en cada película.

Mis hijos tienen 10 y 8 años y me puedo sentar a ver esta ‘peli’ con ellos sabiendo que me voy a divertir igual que ellos. Yo me voy a reír de una cosa, ellos de otra, pero nos podemos divertir juntos y eso es algo que pasa muy poquito en esta época o son películas para ellos que yo no voy a gozar tanto, o son películas que ellos no pueden ver, entonces tener un proyecto verdaderamente familiar pasa muy poco y con una película de huevos no importa cual veas siempre, siempre es familiar, siempre es un ‘sí’, te atacas de risa. Otra cosa importante para mí es que mis hijos conozcan mi sentido del humor, porque Huevocartoon lo hace muy bien.