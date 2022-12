Michelle Rodríguez rompe esquemas con ‘La Flor Más Bella’

¿Cómo te sientes de ser agente de cambio de proponer nuevas protagonistas que rompen el molde? De cierta forma, pones un ‘granito de arena’ en la promoción de que todos los cuerpos son hermosos.

Me siento infinitamente feliz y agradecida porque es algo que yo buscaba para mí, por muchos años yo pensé que no cabía y cuando decidí hacerlo, se abrieron muchas puertas y atrás de mí vienen muchas niñas que lo quieren hacer también. No es solo poner a alguien diferente, creo que más bien es invitar a saber que las diferencias son eso que nos hacen únicos.

Yo sobreviví como pude, yo llegué hasta donde estoy con mucha gente que me ha apoyado, que ha creído más en mí que yo misma, y que ahora alguien diga ‘esto es valioso, lo vamos a contar para que los demás lo intenten’. No lo entiendo, ¡es algo que me enchina la piel!