Exclusiva: Jacky Bracamontes y Cristián de la Fuente conducirán la transmisión de Miss Universe

En tu experiencia conduciendo esta transmisión, ¿te has topado con alguna situación inesperada en la que hayas tenido que improvisar o salirte un poco del guión?

No me ha tocado una situación así inesperada, pero sí luego yo me involucro mucho y la riego. Por ejemplo, en el Miss Universo de Miami que ganó Andrea Meza, yo estaba muy feliz porque ganó México, me pasó que yo creía que una de las que tenían que pasar de finalistas era Miss Puerto Rico, entonces cuando las estoy nombrando… ya no me acuerdo en qué momento fue, y otra de las candidatas favoritas por supuesto era Perú, y me encantaba Perú, pero estaba yo con que Puerto Rico iba a pasar, entonces cuando anunció a Perú me sonó así: ‘¿Cómo está ella y no está Puerto Rico?’, pero no, las dos tenían que estar ahí a mí parecer pero me sorprendió mucho que Puerto Rico no estuviera… estaba entonces la gente pensó que yo no quería que pasara a Perú.

Pasan esas cosas porque soy muy expresiva, me emocionó mucho, me involucro y de repente la riego sin querer, por eso ahora trato de cuidar un poquito más lo que digo, las emociones, para ser imparcial.