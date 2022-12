Nadia Ferreira reflexiona sobre su paso por Miss Universo, a punto de haber ganado la corona

Para Nadia Ferreira, el último año ha sido como una ‘montaña rusa’, entre grandes momentos y valiosas lecciones. Como recordarás, la hermosa paraguaya quedó como primera finalista en la pasada edición de Miss Universo, y a pesar de que no ganó la corona, para Nadia se abrieron otras puertas que jamás imaginó; desde ser imagen de prestigiosas marcas hasta la llegada del gran amor de su vida, el cantante Marc Anthony. Reflexionando sobre su paso por el concurso de belleza más prestigioso del mundo, la modelo de 23 años compartió en sus stories en Instagram un mensaje acompañado de una fotografía de ese día lleno de emociones.

©GettyImages



Como segunda finalista quedó Miss Sudáfrica, Lalela Mswane, luego de primera finalista, Miss Paraguay, Nadia Ferreira y como ganadora del certamen Harnaaz Sandhu, de India

“Aún no logro asimilar que se cumplió un año de ese día, de esa noche que me hicieron sentir, vibrar, emocionarme y sobre todo saber que los suerños pueden hacerse realidad”, se lee al inicio del mensaje de Nadia. “Dios siempre tiene un plan perfecto para cada quien, y todo lo que viví este último año ¡fue increíble!”, agrega la joven modelo. “Agradecida con el alma a cada persona que me brindó su apoyo, su cariño, esas palabras de aliento, considero que gané más de lo que me esperaba. Muchísimas gracias por todo el apoyo de cada día en mi corazón siempre”, concluye así la modelo.

Un día como hoy, pero del 2022, se llevó a cabo la 70a. edición de Miss Universo, en el Universe Dome en el Puerto de Eilat, Eilat, Israel. Como segunda finalista quedó Miss Sudáfrica, Lalela Mswane, luego de primera finalista, Miss Paraguay, Nadia Ferreira y como ganadora del certamen Harnaaz Sandhu, de India, quien lleva actualmente la corona de Miss Universo.

Pese a que Nadiano ganó, la joven de profunda mirada logró hacer historia y llenar de orgullo a su país, pues Paraguay jamás había llegado tan lejos dentro del concurso.

Se cerró una oportunidad, pero llegaron otras

En una reciente entrevista con HOLA! USA, Nadia habló sobre cómo logró sobrellevar el hecho de no quedar como triunfadora del certamen, algo que de cierta forma le impactó, pero le dio la fortaleza de ver hacia otras direcciones. “Creo que algunas puertas se cierran para que unas más grandes se abran. Uno siempre tiene que mantenerse enfocado y positivo en lo que uno como persona quiere. Y que siempre va a venir algo, no decaigas, no te enfoques en lo negativo porque siempre viene lo positivo. Algo que también he aprendido es que después de la tormenta viene la calma”, indicó.