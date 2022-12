Eugenio Derbez, mucho mejor de salud, nos cuenta sobre las nuevas reglas de ‘LOL’

Eugenio nos da gusto verte de nuevo activo y con este nuevo proyecto, ¿cómo te sientes?

“¡Contentísimo! Es difícil que una serie llegue a a quinta temporada y ‘LOL’ se lo ha ganado a pulso. Empezó como un proyecto muy arriesgado porque estamos hablando de meter a 10 comediantes a un cuarto a que se hagan reír mutuamente y el primero que se ría sale expulsado y puede pasar lo que sea. No hay límites, no hay censura. Es un riesgo siempre porque no sabes qué va a pasar, ¡de verdad no sabes!”.