Eugenio Derbez quiere desafiar el pronóstico de los médicos: “Me dijeron que no podría levantar el brazo’

Luego de casi tres meses de su accidente, todo parece mejorar para Eugenio Derbez. El actor sufrió un accidente que le dejó múltiples fracturas en el hombro, por lo que desde el inicio se supo que tendría que atravesar por largo proceso de rehabilitación. El actor confesó hace unas semanas lo dolorosas que le resultaban sus terapias físicas, incluso se refirió a ellas como una tortura. Pero tal parece que el intérprete mexicano va muy bien en su recuperación, pues cada vez está más presente en redes sociales. De hecho, recientemente reveló de viva voz cómo se siente, y contó cómo ha sido su difícil camino.

©GettyImages



El actor se ha dejado ver muy animado

Eugenio hizo una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram para platicar con Memo Ochoa, portero de la Selección Mexicana de Fútbol, a propósito del Mundial de Qatar. Antes de iniciar la charla, el actor se tomó un tiempo para saludar a sus seguidores y de paso revelar detalles sobre su recuperación.

“¡Hola! Qué gusto saludarlos, ya tenía ratillo que no me conectaba, he andado un poco desconectado desde lo del accidente y lo de la recuperación, pero voy muy bien. Aprovecho de una vez para (responder) a toda la gente que me pregunta que cómo voy, que como estoy, hay gente que piensa que todavía estoy en cama...”, comentó la estrella de la galardonada cinta CODA.

“Pero no, voy muy, muy bien, mejor de lo que yo esperaba, para haber tenido 17 fracturas en esta zona, estoy muy bien”, dijo entre risas mientras señalaba su hombro. “Los doctores me dijeron que no iba a poder levantar el brazo más allá del hombro”, dijo mientras elevaba su extremidad. “Me dijeron que no, nunca más”, agregó.