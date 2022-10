Alessandra Rosaldo sobre la dolorosa rehabilitación de Eugenio Derbez: ‘Empieza a mover el brazo’

El protagonista de The Valet reconoció este gran detalle y lo mencionó en un live que hizo para explicar cómo había sido el accidente. “Los últimos meses no estuve prácticamente en mi casa, no la pisé más que en dos ocasiones y para cambiar maleta... Estaba muy feliz, pero me sentía un poco ahogado, me sentía un poco como en la cárcel, de no tener vida ni días libres. Este accidente pasó por eso, era el universo, o quizá fue mi alma pidiendo parar”, dijo de forma reflexiva.

