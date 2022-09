En su cumpleaños menos ‘normal’, Eugenio Derbez celebra 61 años lleno de cariño

En su reciente encuentro con los medios, la mamá de Aitana no explicó cómo habían sucedido las cosas, pero negó que haya sido mientras estaba trabajando en una producción cinematográfica. “Me imagino lo mucho que se ha especulado, lo entiendo, pero no estaba filmando y no voy a compartir un detalle de lo que realmente sucedió hasta que él realmente lo quiera compartir, pero filmando no fue”, dijo.

Y agregó que Eugenio ya está en casa, aunque enfrentando las consecuencias de la operación: “Está bien, con mucho dolor, pero está bien. Creo que la peor parte es que se tiene que quedar quieto”.