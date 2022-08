Eugenio Derbez sufre accidente; presenta lesiones ‘delicadas’

La intérprete de Sentidos Opuestos agregó que debido a su agenda no puede cancelar ciertos proyectos, pero que todo lo relacionado a la situación de su esposo, lo estará informando por su propia voz. “Tengo algunos compromisos de trabajo por cumplir que no puedo cancelar, pero les pido con mucho amor, que lo que quieran saber sobre este tema, me permitan comunicarlo a través de mis redes sociales”.

Agregó que, debido a las lesiones que sufrió, el también productor estará lejos de los reflectores. “Eugenio estará recuperándose y quizá por un tiempo esté alejado de sus redes sociales y los medios”. Para finalizar, la también actriz agradeció a todos por la atención que le brindan a ella y los suyos. “Gracias por estar siempre cerca de nosotros. Sé que con la buena energía que estarán enviándonos y con el favor de Dios, Eugenio se recuperará muy pronto”.

El último post que Eugenio Derbez compartió en sus redes sociales fue el pasado 28 de agosto. Con motivo del Día de los Abuelos, en México, el actor publicó un emotivo post con su única nieta, la pequeña Kailani Ochmann, hija de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann. Junto a la tierna imagen, comentó: “Los abuelos y los nietos son tan unidos porque comparten la misma pesadilla: Los papás. #Díadelabuelo”.