Alessandra Rosaldo admite frente a Eugenio Derbez: ‘He elegido nuestra relación por encima de mi carrera’

Eugenio Derbez y Alesandra Rosaldo se sentaron a conversar con Jorge Ramos para su nuevo programa de entrevistas Algo Personal con Jorge Ramos (ViX). Como nunca, ambos conversaron de sus carreras, de la película CODA con la que Derbez llegó a los Oscars, de su mudanza de México a Estados Unidos, además de tocar sus fibras más sensibles, como la relación con sus hijos o su vida en pareja, la cual ambos coincidieron que para nada es perfecta, sino todo lo contrario.

©@alexrosaldo



Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez están casados desde 2012

“Es una relación a comparación de como lo ve la gente lo desde afuera que piensa que somos la pareja perfecta, somos una pareja imperfecta”, dijo Eugenio Derbez. “Absolutamente de acuerdo”, agregó Alessandra Rosaldo. Derbez añadió que el secreto entre ellos es que, curiosamente, saben elegir sus batallas. “(Es) muy imperfecta, la gente piensa que no peleamos, peleamos mucho. Yo creo que el secreto está en que sabemos pelear y seguir juntos”, agregó el actor, quien da vida al profesor Bernardo Villalobos en CODA.

Ramos le preguntó a Alessandra que si a lo largo de su relación con Eugenio Derbez había tenido que dejar de lado su faceta musical con Sentidos Opuestos, a lo que Alessandra respondió que sí. En los noventa, la esposa de Eugenio Derbez formó parte del dueto al lado de Chacho Gaytán y recientemente, se reencontraron para formar parte del 90’s Pop Tour en México.

“Desde que nos conocimos yo he elegido, en varios momentos a lo largo en los casi 16 años que llevamos juntos, en varios momentos yo he elegido nuestra relación por encima de mi carrera, me he detenido y luego cuando nació Aitana, pues por supuesto”, confesó Alessandra a Jorge Ramos.

El periodista le preguntó si ella extrañaba la adrenalina de los escenairos y los micrófonos, a lo que ella respondió sin titubear. “Hubo un momento en que sí lo extrañé, no me había dado cuenta lo mucho que lo necesitaba hasta que regresé. Cuando regresé y empecé a hacer algunas cosas y empecé a sentir esa parte de mí que se me había olvidado y que es muy importante tenerla y me di cuenta”.