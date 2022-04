¿Ben Affleck, infiel? Esto dice su representante

Ben Affleck y Jennifer Lopez le dieron una segunda oportunidad al amor después de 17 años de haber tomado caminos separados y romper su compromiso de boda. Pero cuando el destino te tiene preparada a una persona en tu camino, regresa no importa lo que pase. Al menos esa es la lección que aprendemos de este increíble reencuentro. Y a poco más de una semana de que JLo anunciara su segundo compromiso con Ben, surgieron rumores de que el actor está registrado en una app de citas en la que habría hecho match con Emma Hernan, una experta en negocios inmobiliarios conocida por su show, Selling Sunset. ¿Qué tan cierto fue?

Emma Hernan

En un capítulo del programa de Netflix, ella asegura haber hecho match con Affleck en Raya, y es que no sería la primera vez que el nombre del actor resalta entre este tipo de aplicaciones. Sin embargo, la supuesta interacción virtual habría ocurrido antes de Beniffer se reencontrara. Así lo explica Hernan en una charla que sostuvo en el show.

“Puede que me haya mandado un mensaje o no. Puede o no haber pedido tomar un café algunas veces... No fui”, expresa a mujer de 30 años. Su amiga, Chrishell Stause, continuó con el tema asegurando que, de haber aceptado aquella invitación, pudo haber evitado que JLo y Ben volvieran a ser pareja. “Fue justo antes de eso. Quizá no hubiera ocurrido. Tenemos la conexión de Boston. Esa fue su frase de presentación”, asegura.

Ante las suposiciones, el representante del protagonista de Batman y Argo aseguró a People que Ben no ha estado activo en las apps desde hace tiempo.

¿La sutil reacción de JLo?

Cuando un tema se hace viral, los famosos saben de lo que se habla y más si se trata de ellos. JLo pudo haberse enterado de los rumores de su prometido, y sus fans especulan que publicó un video para dejar ver que no tiene nada qué temer. En el clip de sus historias, la cantante saborea una paleta de caramelo verde, justo con la mano en la que lleva su sortija de compromiso actual. Sonriente, envía un beso a la cámara sin decir más. “Besos de dulce verde”, anotó en la descripción.

El contrato que JLo y Ben habrían firmado

Comprometidos y más enamorados que nunca, Ben y Jen podrían haber firmado un contrato prenupcial para mantener la chispa una vez que se den el “sí, acepto”. Según reportes de ABC, la pareja acordó de manera legal mantener encuentros íntimos al menos cuatro días a la semana. La supuesta cláusula causó varias reacciones entre la comunidad virtual, aunque hay quienes aseguran que por muy curioso que suene, es más común de lo que parece que algunas parejas aseguren su cercanía de esa manera.

Así, evitarían que se pierda el interés en la otra persona y que salgan de casa buscando ese contacto físico que los llevaría a ser infieles.