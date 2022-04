Salen a la luz todos detalles de la pedida de mano de Ben Affleck a Jennifer Lopez

No importa si es la segunda oportunidad, una propuesta de matrimonio siempre debe ser de lo más especial y emotiva para ambas partes. Y justo eso es lo que hizo Ben Affleck cuando le propuso matrimonio a Jennifer Lopez hace unos días. Si bien la cantante reveló que le habían hecho la gran pregunta y nos mostró a grandes rasgos su increíble sortija de diamante verde, ahora nos sorprende con los detalles de la propuesta. ¡Cómo, dónde cuándo y qué sintió!

“¿Alguna vez imaginaste que tu mayor sueño podría hacerse realidad?”, escribió la Diva del Bronx en un comunicado especial para sus fans suscritos en su website. “El sábado por la noche, mientras estaba en mi lugar favorito en la tierra (en el baño de burbujas), mi hermoso amor se arrodilló y me propuso matrimonio. Me tomó totalmente por sorpresa y solo lo miré a los ojos sonriendo y llorando al mismo tiempo tratando de entender el hecho de que después de 20 años esto estaba sucediendo de nuevo, literalmente me quedé sin palabras y dijo: ‘¿Es ¿Eso es un sí?’” Dije que SÍ, por supuesto, eso es un SÍ”, agregó de lo más contenta.

“Tenía una sonrisa tan grande y las lágrimas me caían por la cara, sintiéndome tan increíblemente feliz y completa”, agregó en su texto que tituló “Cómo se arrodilló”. Lejos del glamour, Bennifer sellaron su promesa de amor en un ambiente más íntimo y natural, sin los paparazzi cerca, tal como lo deseaban.

“No fue nada lujoso en absoluto, pero fue lo más romántico que pude haber imaginado... solo una noche tranquila de sábado en casa, dos personas prometiendo estar siempre ahí el uno para el otro. Dos personas muy afortunadas. Quienes tienen una segunda oportunidad en el amor verdadero”, continuó revelando lo enamorada que sigue de quien fuera su prometido a principios de los 2000.

Además, compartió un video en el que habla a sus seguidores de forma más personal, contando una historia que la emociona mucho. “¡¡Estoy comprometida!!”, dijo sin dejar de sonreír ni de mirar su sortija. En el clip recuerda cómo fue el momento, lo mucho que significa el verde en su vida y lo especial de su segunda oportunidad con Ben. “Dijo algunas cosas que jamás voy a olvidar y después sacó el anillo y dijo: ‘¿Te casarías conmigo?’ Fue el momento perfecto”, detalló.