Ricardo Montaner reacciona a la próxima llegada de su sexto nieto: ‘Apolo ya quiero conocerte, ya te amo’

Ricardo Montaner vive una de las etapas más felices de su vida familiar. A las pocas semanas del nacimiento de Índigo, la bebé de Evaluna con Camilo Echeverry, el intérprete de La cima del cielo recibió otra feliz noticia de que otro de sus hijos, ‘Mau’ Montaner y su esposa, Sara Escobar, están a la espera de su primer hijo, al que llamarán Apolo. El bebé, que llegará dentro de unos meses, es el sexto nieto de Ricardo Montaner, mientras que para su esposa Marlene, es el segundo.

©@maumontaner



Sara Escobar y Mau Montaner están casados desde 2018

A través de su perfil en Instagram, el cantante expresó su sentir ante esta feliz noticia, de la cual ya tenía conocimiento, pero que por respeto a su hijo y a us nuera, no había revelado. “Anoche en medio de mi concierto, Mau y Sara anunciaron la llegada de mi nietito ,lo teníamos guardado en secreto, no podíamos con tanta emoción, mi concierto se llenó de una inédita sensación de llenura que superó mi auto control y algunas lágrimas se colaron irremediablemente #Apolo ya quiero conocerte, ya te amo!”, escribió el cantante junto a un par de fotografías de la pancita de Sara.

Escobar reaccionó al bonito post de su suegro y escribió: “Abuelo te amamos los 3”. ‘Mau’ Montaner también comentó el post de su padre y se mostró conmovido por sus palabras en dos mensajes: “Te amamos pa!!! Tanto! ♥️♥️♥️” y “El abuelitooooo ♥️”.