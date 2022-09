Eugenio Derbez podría someterse a una nueva cirugía para arreglar su hombro

La recuperación de Eugenio Derbez no será rápida, por lo menos es lo que su esposa, Alessandra Rosaldo, dio a entender en su más reciente reporte sobre el productor y actor mexicano. Eugenio salió exitoso de una cirugía este martes, de la que se recupera en casa; sin embargo, por el tipo de lesiones que sufrió, podría volver al quirófano y necesitar de una prótesis para que su hombro derecho quede bien.

“Fue una operación larga, sí muy complicada porque eran muchísimas fracturas y probablemente haya que reemplazar el hombro derecho”, dijo la integrante de Sentidos Opuestos en un encuentro con los medios en el Aeropuerto de la Ciudad de México.

La cantante agregó que Eugenio ya no se encuentra en el hospital y está llevando la recuperación en casa, rodeado de mucho amor. En especial de su hija de ocho años, Aitana. Además, su suegra, también está al pendiente de él en estos momentos.

Aunque a grandes rasgos Eugenio se encuentra bien, Alessandra aseguró que el dolor que tiene derivado de la cirugía y el accidente es bastante fuerte. “Está bien, con mucho dolor, pero está bien. Creo que la peor parte es que se tiene que quedar quieto”, contó.

El misterio de su accidente y un cumpleaños diferente

Sobre los detalles del accidente, que se rumora fue mientras se encontraba jugando con un aparato de realidad virtual, Alessandra prefirió no hablar al respecto, pero dejó claro que no fue trabajando: “Me imagino lo mucho que se ha especulado, lo entiendo, pero no estaba filmando y no voy a compartir un detalle de lo que realmente sucedió hasta que él realmente lo quiera compartir, pero filmando no fue”.

Este viernes 2 de septiembre, Eugenio Derbez cumplirá 61 años, un día que celebrará de forma distinta ya que su recuperación es prioridad. Arropada por el cariño de la gente, la cantante agradeció al público por sus muestras de cariño en estos momentos que atraviesa su familia. “La cantidad de mensajes, y de amor, y de bendiciones, y de luz, y de cariño que hemos recibido es abrumador, eso ha sido hermosísimo. El celular lo tuvimos que apagar porque no dejaba de sonar y está muy conmovido por eso. Se ha sentido un amor tan grande y eso ha sido hermoso”, dijo.