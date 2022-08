Eugenio Derbez se habría lastimado el hombro en el accidente que lo llevó a quirófano

“No sé lo que hago que se me zafa el hombro... otro me baja la cara y el que tenía enfrente me da una patada en la cara. Me desfiguró toda la parte derecha de la cara, se me rompió el pómulo y se me salió el hueso. Acabé en la cruz roja y me hicieron cirugía plástica, me reconstruyeron la cara“, recordó.

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.