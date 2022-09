José Eduardo rompe el silencio sobre supuesta pelea entre Vadhir y Eugenio Derbez

Alessandra, por su parte, tampoco quiso hacer declaraciones sobre el accidente cuando varios medios de comunicación le preguntaron qué había pasado. “Me imagino lo mucho que se ha especulado, lo entiendo, pero no estaba filmando y no voy a compartir un detalle de lo que realmente sucedió hasta que él realmente lo quiera compartir, pero filmando no fue”, dijo a principios de septiembre.

En días recientes, Silvana Prince, madre de Vadhir, fue cuestionada sobre los rumores de la pelea de su hijo con su ex. El periodista Poncho Martínez le escribió para pedir que desmintiera o diera alguna declaración para defender a su hijo, pero ella lo dejó en visto a pesar de tener una buena relación desde hace tiempo.

El silencio de Silvana dio mucho de qué hablar, ya que el reportero considera que de no haber sucedido algo tan grave entre los dos Derbez, ella habría pedido que desmintiera la información, abriendo una duda más en la situación.