Eugenio Derbez reaparece y da detalles su accidente: ‘Tuve 15 fracturas’

Luego de tres semanas de preocupar a sus fans por su salud, Eugenio Derbez reapareció para explicar a detalle qué fue lo que pasó en el accidente que lo llevó de emergencia al quirófano. Adolorido, pero agradecido con sus fans, el actor y productor hizo un live con ayuda de su esposa Alessandra Rosaldo, en donde se le podía ver recostado en cama, con todo el brazo izquierdo vendado, además de la sonrisa y el humor que tanto lo caracteriza.

El actor y productor confirmó que en las primeras dos semanas y media luego de la operación ha estado sedado debido a los medicamentos para “el dolor más fuerte de su vida”. Entre bromas y agradecimiento para sus fans, ahondó en lo que sucedió aquel día que se rompió el hombro.

“Yo sé que lo que más la gente quiere saber es qué pasó y por qué pasó. La gente siempre me ha dicho que las cosas pasan por algo. Yo creo que esto que me pasó fue para algo y estoy tratando de encontrar para qué. Tiene mucho que ver con que fue un año muy ocupado”, explicó intentando comprender la pausa obligatoria en su vida personal y laboral.

“Los últimos meses no estuve prácticamente en mi casa, no la pisé más que em dos ocasiones y para cambiar maleta. Y a pesar de que estaba muy feliz por todo lo que me ha pasado desde principios de año con CODA, las ceremonias de premiación a las que fui incluido el Oscar, hice una película, gira de El Valet y tres series. Estaba muy feliz, pero me sentía un poco ahogado, me sentía un poco como en la cárcel, de no tener vida ni días libres. Este accidente pasó por eso, era el universo, o quizá fue mi alma pidiendo parar”, dijo de forma reflexiva, y agregó en broma: “Pero se le pasó un poco la mano”.

“Faltando un día para regresar a mi casa después de todos esos meses de trabajo, fue que sucedió esto. El mes anterior al accidente estuve haciendo cosas muy arriesgadas, me encanta la adrenalina. Un día antes de estuve con mi hijo Vadhir en un río lleno de cocodrilos, sacando videos en un jet sky y no me pasó nada”, recordó.