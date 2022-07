José Eduardo Derbez habla sobre los rumores de divorcio de su padre y afirma que Aislinn Derbez está soltera

“Gracias @jonathankubben por las risas, las aventuras, la diversión y el amor que le has traído a mi vida. Desde que te conocí me sorprendió demasiado tu creatividad, tu inteligencia, tu forma tan distinta de vivir la vida a través de todo lo que haces♥️. No sabemos cuanto dure, pero el AHORA está demasiado ching***♥️”, escribía en diciembre pasado.

Una de las últimas imágenes de ambos fue en mayo pasado, cuando Aislinn y Jonathan se lanzaron a una aventura por el medio oriente para recorrer varios países, entre ellos Arabia Saudita.