Todo sobre Nadia Ferreira: su presente como mujer exitosa y su futuro de camino al altar

La televisión y la música siempre te han llamado la atención, ¿te ves cantando?

¿Por qué no? Es algo que siempre quise y no he estudiado canto, en mi familia no hay cantantes. Canto todos los días. Me encanta interpretar en guaraní, nuestro idioma. La actuación también me llama, he tenido algunas cositas por ahí, así que puede que lo haga.