Marc Anthony y Nadia Ferreira se comprometen: ¡‘El Flaco’ va por su cuarta boda!

Además de esas palabras, en su programa de radio de este viernes, Santos los volvió a felicitar y dijo que estaba muy contento por los dos y en tono de broma, le pidió a la modelo que cuidara del intérprete, luego del incidente que sufrió en Panamá que le ocasionó una lesión en la espalda: “Felicidades para los novios, para Marc y para Nadia. Muy contento por ustedes. Nadia, please ten cuidado. No me le vuelvas a fastidiar la espalda”, dijo Santos.