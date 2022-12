‘El Potrillo’ compartió en su Instagram el video de un fragmento del concierto que ofreció en diciembre del año pasado, un día antes del sensible fallecimiento de su padre. La imágenes lo mostraban sumamente conmovido, posiblemente por el deterioro que había mostrado Vicente. “No cabe duda que en momentos como ese, en los que siento que no me sale la voz, mi viejón se hace presente entre su gente para terminar cada canción. Un año de tu partida y cada día te extrañamos más. Te amo, papá. Un beso hasta el cielo”, escribió en su publicación.