Camila Fernández asegura que su abuelo, Vicente Fernández, se le apareció a su hija

Vicente Fernández tenía un gran cariño por su familia, todos eran bastante unidos incluyendo a sus nietos, a quienes consintió desde chiquitos. Desafortunadamente, ahora que la dinastía Fernández empieza a ver nuevas generaciones, el patriarca ya no está con ellos físicamente aunque se ha hecho presente en sus casas, según cuenta Camila Fernández. La cantante e hija de Alejandro Fernández, aseguró que su bebé, Cayetana,, vivió una experiencia paranormal en la que, sin duda, notó la presencia de su “tata”.

“Justo hace unos días, va a sonar loquísimo, no sé si me vayan a creer, no me importa; pero la niña vio a la pared, se le llenaron los ojos de emoción y saludó, dio un beso a la pared, y le hizo como un caballo, tronó la boca”, dijo ante varios medios de comunicación.

Asombrada, continuó: “Cayetana siempre ve a mi Tata en caballo, pues siempre está a caballo en las fotos. Siempre le decimos que haga como mi Tata, porque es muy chistosa, entonces le hizo como caballo y luego hizo ‘¡Ajá!’, entonces se me enchinó la piel”, contó feliz por esta conexión que aún hay entre los dos.

Cayetana sabe bien quién fue su bisabuelo, una figura que la familia recuerda con mucho amor a casi un año de su partida. “Mi hija lo tiene muy presente gracias a Dios, o sea, nosotros decimos cómo ‘¡qué chistoso!’, porque no convivió tanto tan consciente, lo convivió más chiquita, pero lo ve y sabe quién es”, comenta Camila.

La pequeña Cayetana, de casi dos años, además admira a su abuelo y lo sigue queriendo y recordando como si el tiempo no hubiera pasado. “Si le digo ‘¿quién es Tata?’, lo señala. Tenemos como un bustito ahí de cobre que fue el que nos regaló en sus 80 años mi Tata y lo ve y le da besos y lo abraza como si supiera, está muy chistoso”, contó la orgullosa mamá.

La presencia de Vicente Fernández en el corazón de su familia

La bebé no fue la única que tuvo un momento de conexión con el cantante, a través de la música, Camila aún siente ese lazo tan especial que creó con su abuelo. El Charro de Huentitán sigue siendo una inspiración para ella y su próximo álbum será en su honor. De hecho tenía planeado cantar con él, pero la vida no los dejó.