Familia de Vicente Fernández desmiente haber perdido demanda por serie no autorizada

La familia de Vicente Fernández aclaró que la situación legal en contra de la bioserie no autorizada, El último rey: el hijo del pueblo, sigue su curso. Esto luego de enterarse de nuevas especulaciones en las que algunos medios aseguraban que habían perdido el caso contra la televisora Televisa por haber emitido la serie sin el visto bueno de alguno de los integrantes de la Dinastía Fernández. A través de un comunicado y con sus abogados como voceros, la familia explicó cuál es el estatus de la demanda y pidió al público que no creyera información que no venga directamente de ellos.

“Todo lo referente al IMPI está coordinado por el despacho reconocido y especializado en la materia del doctor Mauricio Jalife, que confirma que se continúan los litigios para la afirmación administrativa”, expresan los abogados a cargo, Del Toro y Carazo. En su texto también detallan que presentaron ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) 12 solicitudes de medidas provisionales por haber hecho uso no autorizado de la marca registrada del cantante y sus familiares. Algunas de ellas fueron rechazadas.

“Además se presentaron las solicitudes de infracción (que no son las demandas por las que se reclaman daños y perjuicios causados, como hace parecer en la nota), ante el mismo IMPI, la publicación que se hace en una revista el día de hoy es sobre estos procedimientos de infracción en los que no se reclamó por no ser el foro adecuado cantidad alguna a Televisa, ello por ser un proceso sancionador en la esfera administrativa”, continúa el comunicado.