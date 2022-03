Familia de Vicente Fernández asegura que la televisora sabía de la suspensión de la bioserie

El estreno de la serie El último rey: el hijo del pueblo, no tiene nada contenta a la familia de Vicente Fernández. Y es que, a pesar de la insistencia y las órdenes legales de no transmitir la producción de Juan Osorio para TelevisaUnivision, el público pudo ver el primer capítulo este lunes. La televisora aseguraba no estar enterada de la situación legal de la que la viuda del cantante habló tan sólo hace unos días, situación que los abogados de la Dinastía Fernández calificaron como mentira en un nuevo comunicado en nombre de la familia.

Del Toro Carazo Abogados, defensa de la familia de Vicente Fernández, explica que la televisora sabía de la orden de no transmisión, pues habrían tramitado un amparo además de que fueron notificados previos a la fecha de estreno. “Televisa afirmó públicamente con falsedad no estar notificados, pero la verdad es que presentó una demanda de amparo contra las medidas buscando obtener una suspensión para poder transmitir la ilegal bioserie y no lo consiguió”, detalla en el mensaje replicado en las redes sociales que fueran del cantante.

“Televisa decidió violar las medidas que le fueron impuestas, desafiando a las autoridades federales... Cada acto de desacato que realice en este sentido tendrá consecuencias legales”, aseguró el representante legal. “Dijeron que lo único que sabían era lo que este despacho de abogados de la familia Fernández, había publicado en un boletín de prensa. La falsedad con la que se condujeron ante la sociedad resulta inaudita”, continuó.

Los abogados aseguran que el 13 de marzo, la televisora intentó reclamar todas las órdenes de las autoridades para transmitir la serie con fecha de estreno el lunes 14.

Doña Cuquita, viuda de Vicente Fernández, habría pedido de manera directa que no se transmitiera la serie, ya que estarían lucrando con la imagen de su esposo tal como él lo habría rechazado en vida. “Debo honrar su memoria y defender sus derechos, es lo que él hubiera esperado de mí y de todos mis hijos que me apoyan. Ni se les ocurra insinuar a esos señores de Televisa que eso no es así”, aseguro la madre de los hijos de Vicente.