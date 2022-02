Álex Fernández revela los últimos consejos que le dio su abuelo don Vicente

Álex Fernández tenía una relación muy especial con su abuelo, el fallecido Vicente Fernández. Gracias a él empezó a perseguir sus sueños en la música y este siempre lo apoyó, al igual que su padre, Alejandro Fenrández. Don Vicente, quien falleció el pasado 12 de diciembre, estuvo muy enfermo los últimos meses de su vida, por lo que antes de partir, le dio unos sabios consejos a su nieto.

©GettyImages



Tres grandes en un escenario: Álex, don Vicente y ‘El Potrillo’

En entrevista con Ventaneando (TV Azteca), el hijo de ‘El Potrillo’ reveló el último consejo que le dio su sabio abuelo de 81 años. En el aspecto familiar, ‘Don Chente’ le dijo:“Siempre me pidió que cuidara a la familia, que siempre estuviera pendiente de mis hijos, en general de la familia”.

©@alexfernandez.g



Álex Fernández con su querido abuelito

En cuanto a la faceta profesional, ‘El Cahrro de Huentitán’ deseó que su nieto siguiera tan incansable como él y su padre, pero que siempre encontrara un balance para no descuidar a sus seres queridos. “Que me enfocara en mi carrera artística; me hiciera metas, me propusiera todo, pero que no dejara que la carrera me consumiera, a grado tal, que descuidara a la familia porque al final de cuentas es lo que más importa y no te das cuenta de que las descuidas hasta que ya pasó muchísimo tiempo”.

Es precisamente ese equilibrio entre su carrera y su familia lo que Álex tendrá que procurar en los próximos meses, ya que dentro de poco tiempo se convertirá en papá junto a su esposa, Alexia Hernández. La pareja, que se casó por el civil en mayo del año pasado, recibirá en un par de meses a una bebé, a quien llamarán Mia.