El rotundo ‘no’ de la viuda de Vicente Fernández a la serie de Televisa: ‘Hay gente abusando de su nombre’

En las primeras horas de este lunes, doña Cuquita, la viuda de Vicente Fernández, dio a conocer su postura acerca de la serie El Último Rey, de Televisa. A través de un video, la señora María del Refugio Abarca expresó su negativa a la transmisión de la producción, la cual habría sido filmada sin autorización de la familia. A lo largo del pasado fin de semana, la familia Fernández lanzó una serie de comunicados expresando su descontento con la serie producida por Juan Osorio, dejando ver que tomarán todas las acciones legales que estén en sus manos para proteger el legado de ‘El Charro de Huentitán’.

Doña Cuquita hará todo por proteger el legado de su marido

En el video, la señora María del Refugio Abarca indica lo siguiente: “Quiero decirle a todo el público que estoy muy triste por todo lo que está pasando ahorita. Vicente se fue, pero creo que hay gente que está abusando de su nombre. Hicieron una serie desde octubre, la sacaron ahora que ya no está él. Pero si él estuviera, me estuviera ayudando, estuviera apoyando”.

“Si creen que estoy sola, no estoy sola. Si creen que quieren abusar de mí, no. Tengo a mi familia y tengo a todo el público que me apoya y que creo mucho en las leyes que también es muy importante. Les agardezco mucho, muchas gracias a todo el público”, expresó.