Amanda Dudamel tiene en la mira la octava corona de Miss Universe para Venezuela

Hace poco hablaste con Andrea Meza, ganadora del concurso en 2020, ¿qué consejo o qué aprendizaje te dejó hablar con ella? Ella ya pasó por este proceso, ella ya vivió una coronación...

Me fascinó conocer a Andrea porque es una mujer demasiado fresca, cercana, amable... estuvimos conversando mientras comíamos. La conversación fue muy amena. Aproveché para realizarle muchas preguntas del certamen, sabiendo que es una de las más recientes. Hablamos sobre la entrevista con el jurado, el compartir con las candidatas durante la concentración, pero lo que más rescato de todo lo que ella me dijo, porque me lo demostró su personalidad, es que tienes que sentirte libre y demostrar que lo estás disfrutando. La gente se da cuenta si lo estás disfrutando o no. Ese consejo lo voy a llevar en mi maleta.