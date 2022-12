Tanairi Miranda habla de ‘Barras’, una empresa unica e independiente en Puerto Rico

Sé que tienes una conexión con the Bravo Family Foundation. ¿Nos puedes hablar de tu experiencia y de lo que aprendiste con ellos?

En el momento en que yo decidí solicitar a Bravo Family Foundation, es porque ya venía de un ecosistema empresarial amplio y conocía a muchas personas que habían participado en este programa. Uno de mis colegas me dijo: ‘Yo creo que tienes esta oportunidad, no la desperdicies. Van a hacer un reclutamiento para un nuevo cohort.’ Ahí fue cuando tomé la decisión y me dije, ‘Ok, vamos a intentarlo.’

Esta fue la segunda vez que participaba en un programa de entrepreneurs. Sin embargo, tenía otra expectativa. En la primera aceleradora donde había participado, mi experiencia fue completamente virtual, ya que era en el 2020. Con The Bravo Family Foundation me tocaba un compromiso más importante, era presencial, tenía que conocer otras personas, hacer networking y trabajar mano a mano con el programa. Entonces, durante este tiempo me di cuenta que la dinámica era totalmente distinta. Es una experiencia que me encantó y que le recomiendo a todas las personas a las que les veo el potencial para que puedan solicitar. Porque es un programa que se basa en lecciones bajo el playbook de Orlando Bravo, el cual ha implementado en todas sus industrias y en todos sus negocios. Lo bueno es que el programa nos adyuda a aplicarlo y modificarlo a nuestro nivel y a nuestra industria. Durante todo este proceso no es solamente el hecho de que se basa en las reacciones si no que también es implementarlo al momento. Eso es una de las cosas que más me gustó. Cosas que normalmente uno como emprendedor dice, yo la hago después, en este programa teníamos que trabajarlo inmediatamente porque teníamos que presentar temas cada semana. Ya luego de este programa, me considero una experta creando presentaciones y dando un pitch de mi negocio.