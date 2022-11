Orlando Bravo habla de la importancia de mantenerse en contacto con tus raices

De donde yo soy (risas)

Si, por eso lo digo. Y esas experiencias de ver más cosas, de ver un mundo más grande, de poder competir de una manera justa con otros, me ayudó increiblemente. Después pude ir gracias a todas estas ayudas a una universidad en Estados Unidos. Fui a Brown y ahí me ayudaron a ver otro mundo diferente. Después fui a Wall Street y ahí me ayudaron muchísimo. Después fui a Stanford y me levantaron. Y la persona que me dió el trabajo en capital privado, que es mi socio Carl Thoma, me dio la oportunidad de trabajar en tecnología, que era yo lo que yo quería hacer. En esa época o no había trabajo, porque era un mercado más pequeño, o querían que yo trabajara solamente en la división de Latinoamérica.

Lo primero es que tengo una pasión de manera filantrópica de ayudar a los otros jóvenes que tengan oportunidades iguales a que yo tuve. Lo segundo es que tuve un mentor que, cuando estaba creciendo mi negocio de capital privado, me dijo: ‘Es más importante que tú seas tu. Unico como Puertorriqueño y como eres.’ Porque yo tenía una tendencia de imitar a otros de capital privado que habían empezado ese negocio en los 70 y en los 80, que eran mis role models. Cuando pude pensar en que era lo más importante de mí, que era de dónde soy, ahí el negocio creció mas y tomé decisiones mejores. Me sentí mas cómodo. Así que por eso es bien importante para mí de donde soy y de nunca despegarme de eso.

Uno de los programas que tenemos se trata en apoyar a líderes comunitarios. En ese programa nosotros apoyamos como lo hacemos en nuestro negocio, dándole ese apoyo a los líderes que ya existen en esas comunidades que están trabajando con jóvenes en diferentes programas. Esos programas que ellos tienen están basados en enseñarles a jóvenes la importancia y el valor de la historia de donde son. Porque esto es importante y asi el individuo se siente mejor también.