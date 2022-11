Cristián de la Fuente y Angélica Castro celebran gran logro de su hija

El pasado mes de marzo, la vida de Cristián de la Fuente y sobre todo la de su hija, Laura, de 17 años, estuvieron en vilo debido a que sufrieron un asalto en Chile. La joven recibió un impacto de bala en sus piernas y tuvo que ser hospitalizada de emergencias, con un pronóstico preocupante. A 8 meses de ese terrible incidente, la adolescente ha conseguido un logro del cual sus padres se encuentran muy orgullosos y que no han dudado en compartir, de manera separada, en sus redes sociales. Y es que la adolescente soprendió a todos al completar una maratón de 10 kilómetros que se realizó este fin de semana en Viña del Mar.

©@iamdelafuente



En marzo pasado, Laura recibió un disparo en sus piernas y tuvo una larga recuperación

La gran hazaña fue celebrada tanto por el actor chileno como por la madre de su hija, Angélica Castro, con unas emotivas palabras y respectivas imágenes que reflejan lo unidos que siempre permanecerán cada vez que su única princesa consigue sus objetivos en cualquier ámbito de la vida, ya que durante últimos meses se ha rumorado que ambos estarían separados.

“10 de marzo 2022, Lau nos dijo en la Clínica Alemana “creen que voy a volver a caminar?”20 de Noviembre 2022 Lau corre sus primeros 10k en la maratón de Viña Del Mar en menos de 1 hora!!!Eso es una muestra de que en la vida TODO se puede. Que no hay obstáculo que no se pueda vencer”, comienza el escrito del galán de telenovelas.

“Un triunfo MUY importante. Porque no es lo mismo correr 10k cuando nunca has corrido a correrlos después de 8 meses de haber recibido un balazo en ambas piernas. Eres UN EJEMPLO de Fuerza de voluntad y de ESFUERZO. No sabes lo orgulloso que estoy de ti. Eres una campeona”, concluyó Cristián.