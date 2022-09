Cristián de la Fuente admite su infidelidad: ‘Cometí un error’

Cristián de la Fuente está en el centro de la polémica, luego de que se publicara un video en el que aparece besando a una mujer que no es su esposa. El actor, quien actualmente se encuentra en las grabaciones de una telenovela en la Ciudad de México, admitió su error y se dijo arrepentido, pues con esta situación, dañó su matrimonio con la también actriz Angélica Castro, con la que está casado desde hace 20 años y tiene una hija, Laura.

©@angelicacastro_



Cristián de la Fuente con su hija y su esposa Angélica

Las cámaras de Primer Impacto (Univision) captaron el momento justo en el que el actor de telenovelas como En tierras salvajes aparece en una situación comprometedora con una joven. En ese mismo lugar, Cristián de la Fuente estaba acompañado por su amigo, el actor Juan Soler.

Tras las reacciones del video, el actor chileno ya salió a dar la cara ante esta penosa situación y dijo sentirse avergonzado por su comportamiento. “Cometí un error... una niña se me acercó, me dio un beso y no la paré. Estaba con un amigo, nos grabaron y salió ese video”, explicó el artista en entrevista para el programa En Casa de Telemundo. El chileno de 48 años agregó: “Es un error de borracho, de tonto”. El artista también se dirigió a su familia, a quienes pidió perdón por el daño causado. “Obviamente tengo vergüenza y pena por el daño causado a mi familia y estoy muy arrepentido. Nada más, esa es la verdad”, concluyó.

Hasta el cierre de esta edición, Angélica Castro, no se ha pronunciado al respecto, sin embargo ella y su aún esposo ya no se siguen mutuamente en redes sociales, lo cual ha dado pie a todo tipo de especulaciones sobre su situación actual.