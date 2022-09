Laura Zapata revela que bloqueó la comunicación con su hermana, Thalía

Laura Zapata está decidida a tener cero tolerancia cuando se trata de rumores sobre su persona. Tras el lamentable fallecimiento de su abuela, doña Eva Mange a mediados de junio pasado, las miradas se dirigieron a Laura por un aparente reclamo a su hermana, Thalía, por los gastos funerarios. Y aunque aclaró que no le estaba cobrando y no se habían puesto de acuerdo en cómo repartirían los pagos, la situación se salió de control al grado de tomar la decisión de bloquear la comunicación entre ambas.

La situación se hizo más grande luego de las declaraciones de Yolanda Andrade, gran amiga de Thalía, quien en su programa Montse y Joe, declaró que Laura vivía de la fama de su hermana. Laura pidió a Thalía que aclarara la situación en un video para limpiar su nombre y explicar cómo es que habían acordado, desde mucho antes, que Thalía ayudaría con los gastos mensuales de su abuela. Sin embargo, la cantante y esposa de Tommy Mottola no realizó ningún clip.

“No lo ha hecho. Y ahora si me habla quién sabe si me encuentre porque ya la bloqueé”, dijo tajante Laura Zapata, dejando claro que la comunicación entre las dos ya no era tan fluida como cuando su abuela estaba viva.

Laura Zapata defiende su carrera

La actriz también respondió cuando se le preguntó por otra de las declaraciones de Yolanda Andrade, quien había dicho que recibía 60 mil pesos (cerca de 3 mil dólares) mensuales para el cuidado de la señora Eva. “Mi amor, ¿qué te puedo decir? ¿Conoces mi carrera? ¿Sabes cuántas telenovelas he hecho? ¿Sabes cuántas obras de teatro? Comedia, tragedia, farsa, drama, melodrama y cobro muy bien, mira de dónde me estás viendo salir”, dijo defendiendo su trabajo y economía.

Por ahora, Thalía ha optado por guardar silencio y no hacer eco de los rumores en los que se encuentra al lado de su hermana. En cambio, la cantante se enfoca en su agenda, su trabajo como empresaria, así como su hogar y sus hijos.

