Al estilo Thalía, Ángela Aguilar bromea sobre el tamaño de su cintura: ‘Me quité dos costillas’

Su broma recordó aquel rumor sobre Thalía, en el que aseguraban que la cantante se había sometido a una cirugía para retirarse las costillas inferiores con el fin de que se le marcara aún más la cintura.

La misma Thalía se ha encargado de desmentirlo y hasta lo toma con gracia, pues ha publicado fotos junto a un frasco con un hueso dentro diciendo que es su costilla. También en los restaurantes, juega al decir que aquella parte de su cuerpo es la que está en los platos.

La verdad sobre la figura de Ángela Aguilar

La belleza de Ángela Aguilar además de natural es hereditaria. La joven de 18 años lleva en los genes no sólo el talento de su padre y sus abuelos, sino la belleza de su abuela Flor Silvestre. De hecho, en una reciente entrevista con HOLA! USA, la cantante reveló que ella se quedó con los vestuarios de su abuela porque tiene las mismas medidas.

“Siempre me ha encantado la moda, desde chiquita. A los 15 fue la primera vez que me puse un vestido de mi abuela que me quedaba. Algo súper raro de mi abuela y mío es que tenemos las mismas medidas de cintura, de busto... 90-60-90 al igual que la abuela”, dijo entre risas. Y en la misma charla aseguró que entre sus hobbies favoritos está hacer yoga, con lo que mantiene su figura.