Pepe Aguilar ‘regaña’ a Ángela por lo escotado de su vestido

A pesar de que Ángela Aguilar ya es mayor de edad, aún recibe llamadas de atención por parte de su padre, Pepe Aguilar. Recientemente, padre e hija protagonizaron un curioso episodio sobre el escenario, cuando el intérprete le llamó la atención a su hija por llevar un vestido que, para su gusto, era muy escotado. El ‘regaño’ se viralizó en redes y por supuesto, se divieron las opiniones; por un lado estaban los fans de ella defendiendo su oufit, mientras que otros consideraban que Pepe había exagerado. Uno más decían que el comentario había sido en tono de broma, pero lo cierto es que llamó la atención de los ‘angelitos’ en las redes.

Pepe Aguilar siempre ha sido muy protector con su hija menor

Todo sucedió durante un concierto en Zacatecas, donde la intérprete de 18 años fue nombrada como Embajadora Cultural del Estado. Tras entonar unas canciones, su papá subió al escenario e hizo lo propio, pero de pronto, hizo una pausa para invitar a su hija a compartir los micrófonos. Antes de empezar a cantar, Pepe se dirigió a ella y le dijo: “Dos cosas que decirte, bueno, tres. Muchas felicidades, la primera; la segunda, ¿nos echamos una canción? Y la tercera, ¿por qué está tan escotado ese mugrero que traes?”.

Entre risas y un poco apenada, Ángela se llevó las manos al escote, mientras el público se reía del comentario de Pepe Aguilar. “Perdón , allá en Tayahua decimos lo que sentimos”, dijo el hijo de Antonio Aguilar.

Celoso con su hija

En una entrevista para el canal Cheleando con las estrellas, la intérprete de Ahí donde me ven reveló que era muy asediada por los chicos en su etapa escolar, por lo que su papá la tachaba de ‘coqueta’. “No era noviera, yo creo que era coqueta. Me acostumbré a que mi papá me dijera que estaba muy bonita, mi mamá me decía que estaba muy bonita, todo el mundo me lo decía. Es bonito sentir que todo el mundo te diga eso, pero noviera nunca fui”, explicó.