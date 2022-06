Hablamos con Rodrigo Santoro, la estrella brasileña que conquistó Hollywood

Has sido un pionero en Hollywood para los actores latinoamericanos ¿Lo sientes así? ¿Crees que has abierto puertas para que otros intérpretes puedan acceder ahora a superproducciones y grandes series internacionales?

No puedo decirte cuál ha sido mi influencia en estas personas. Voy a intentar contestarte dividiendo en dos partes. La primera desde dentro, que soy yo, es decir cómo veo haber salido de Brasil para trabajar fuera. Eso fue una extensión de mi historia. Mi primera película fue “Bicho de siete cabezas”, que fue a festivales, como el de Biarritz, y ese fue mi primer contacto internacional. Ganó un premio y unos productores americanos le dijeron a la directora que querían contactar conmigo, yo no estaba allí porque estaba en Brasil trabajando. Hablamos del momento en que todavía no había internet…Mi primer trabajo fuera de Brasil fue “The Roman Spring of Mrs. Stone”, de Showtime con Helen Mirren y Anne Bancroft, fue su última película. Ahí estaba yo, viviendo una aventura. Siempre he vivido las experiencias paso a paso, y están basadas en la relación con cada material. Nunca he cogido una mochila y he dicho me voy a Hollywood a hacer una carrera. No. Es, vale, estoy está bien, esta película me llevó allá, vale pues vamos a ir. Tanto es, que nunca viví allí. Hace ya quince años y todavía no he tenido una casa, nunca he dejado Brasil y me he ido a vivir allí. Y no ha sido porque no me lo dijeran, pero hay varias razones por las que no lo he hecho, especialmente lo más importante es estar conectado con mis raíces. Me gusta estar cerca de la base de lo que soy y de quién soy. Me gusta viajar, y hoy tengo la oportunidad de ir a muchos sitios, no solo a Hollywood, sino por ejemplo esta experiencia tan bonita en España.