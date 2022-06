Justin Bieber pide oraciones por su salud y revela que tiene el rostro paralizado

La salud deJustin Bieber se complica cada vez más, así lo ha dejado ver el propio intérprete quien compartió un video en sus redes sociales, en el que explicó que tiene parte del rostro paralizado debido a una extraña enfermedad denominada síndrome de Ramsay Hunt. El canadiense tenía pactados unos conciertos para esta semana, los cuales ya canceló debido a que sus problemas de salud se han agravado. A través de su cuenta de Instagram, el intérprete de Sorry ha mantenido al tanto a sus fanáticos sobre su condición, la cual ha encendido las alarmas.

©GettyImages



Bieber ha tenido que cancelar varios shows por sus problemas de salud

“Hola a todos. Aquí Justin, quería actualizarlos sobre lo que está pasando. Tengo este síndorme llamado Ramsay Hunt, que es un virus que afecta mis nervios auditivos y faciales que hace que mi cara tenga ciertos daños”, explicó el cantnate de 28 años. “Como pueden ver, este ojo no está parpadeando, no puedo sonreír de este lado, ni mover este orificio de la nariz. Así que para aquellos que se sienten frustrados por las cancelaciones de mis próximos shows, les digo que no soy físicamente capaz de hacerlos, esto es sumamente serio, desearía que no lo fuera”.

Bieber añadió que se tomará un respiro para recuperar su salud. “Mi cuerpo me está pidiendo que descanse, espero que entiendan, usaré este tiempo para descansar y relajarme para poder regresar”. El artista prometió que pondrá todo de su parte para tener una recuperación exitosa. “Los amo, gracias por ser pacientes conmigo, me pondré bien y haré los ejercicios faciales que me han recomendado para que mi rostro vuelva a su apariencia normal”. El video estaba acompañado por lo siguiente: “Importante, por favor véanlo. Los amo y por favor, manténganme en sus oraciones”.

Justin reveló que no sabe cuánto tiempo le llevará su rehabilitación, pero mantiene su fe intacta y confía en que Dios lo sacará adelante. Patrick Schwarzenegger, DJ Kaled, su mánager Scooter Braun, Romeo Beckham y decenas de celebridades más se solidarizaron con él ante el delicado momento que vive.