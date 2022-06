Nacho Mendoza y Melany Mille, la verdad sobre su supuesta separación

Nacho Mendoza volvía a estar en medio de la polémica de una separación. Supuestamente, el cantante había tenido problemas con su actual pareja, Melany Mille, al grado de que su relación pendía de un hilo y ella lo había dejado de seguir en las redes sociales. Acciones que pronto llegaron a los titulares mismos que comentaban los internautas. Sin embargo, todo se trató de un “experimento social”, así lo explicaron los padres de la pequeña Mya.

“Tenía como objetivo evidenciar y exponer la calidad de ser humano que eres”, explicó la venezolana. Después de ver las noticias en las que aparecía su supuesta ruptura por infidelidad, la pareja leyó los comentarios poco amables que recibieron al dejarse llevar por la situación.

“Se te notan y se te notarán si no cambias, las posturas de tus frustraciones. Si no cambias los vacíos internos, los fracasos personales”, agrega el cantante. Entre los dos explicaron la doble moral que existe en las redes al ver que un usuario, por tendencia, da like a las publicaciones de buena voluntad, pero también comenta otras que son todo lo contrario.

Cambiando un poco los papeles, preguntaron a la gente cómo reaccionarían al ataque personal en el mundo virtual. “¿Lo soportarías? ¿Tienes el espíritu, lo que hace falta para sentirte fuerte y orgulloso y seguir echando pa’lante?”, pregunta el cantante.

¿Cómo surgió la idea?

Todo es parte de una campaña para el nuevo tema de Nacho, Perro Mujeriego. “A un amigo se le ocurrió pintar con spray un carro que se quemó frente a mi oficina, desconozco las razones. Escribió: ‘Nacho, perro mujeriego’, suponiendo que la gente sabría que se trataba de un nuevo lanzamiento musical”.

Sin embargo, la noticia tomó un rumbo diferente y ellos mismos idearon crear una cuenta en Instagram en la que publicarían una supuesta conversación del cantante siendo infiel a Melany. Después de varias pistas creadas, ella dejó de seguir a su pareja en las redes y supuestamente habría borrado las fotos con él, aunque Melany asegura que en realidad las archivó como parte de toda esta estrategia.

La pareja quiso resaltar que la situación cobró más interés que los premios y nominaciones que tiene Nacho o los conciertos que ha dado en los últimos meses, incluyendo el sinfónico con el que celebró su cumpleaños número 38.