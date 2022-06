Los misteriosos posts de Melany Mille en redes, ¿todo bien con Nacho Mendoza?

Su historia juntos

Fue en agosto de 2020 cuando Nacho Mendoza y Melany Mille ofrecieron su primera entrevista juntos a HOLA! USA, revelando varios detalles del inicio de su relación, la cual se vio envuelta en la polémica, pues el cantante recién se había separado de Inger Devera, la madre de sus tres hijos.

©HOLA! EN ESPAÑOL DIGITAL COVER



Melany y Nacho en su primera entrevista juntos para HOLA! USA en 2020

En esa conversación, el cantante contó que se conocieron en Venezuela, pues él estaba buscando un fotógrafo y ella lo recomendó. Justo por esos días, el intérprete estaba recuperándose de la ruptura con Inger Devera. “Fueron como tres días de photoshooting donde (Melany) me acompañó todos los días y obviamente ya al tercer día le estaba contando la historia de mi vida, ya le estaba diciendo todo sobre mi separación, ya le estaba contando todo lo que había pasado en esos meses”.

Tras un intercambio de mensajes y charlas sinceras, Nacho le pidió a Melany que lo acompañara a una entrega de premios en Venezuela. “Se desató la locura. Todo el mundo empezó con el chisme a decir que ella, que yo, que tal… la gente no sabía en qué proceso se encontraba mi relación, simplemente especulaban que yo era el más ‘cara de tabla’ del mundo, que yo salía con una persona y no me interesaba que me vieran. Así fue que la conocí, y cuando nos veíamos, charlábamos de nuestro día”.