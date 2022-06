Jennifer Lopez presume su escultural figura con un bikini negro

Jennifer Lopez se adelantó al verano y usó las redes sociales para presumir su espectacular figura con un bikini negro. La intérprete de 52 años compartió en su perfil de Instagram un carrusel de imágenes y videos posando con el bikini y unas gafas de sol Versace, además de una fina bata que le llegaba hasta los tobillos.

©JLo



Jennifer Lopez presume su increíble figura en un bikini negro

“Summer mode: activated (Modo verano: activado)”, escribió Lopez en su post en Instagram, donde tiene más de 210 millones de seguidores. JLo también invitó a sus fans a seguir el link en su biografía para aprender más acerca del sorteo con Virgin Voyages. Lopez y la línea de cruceros, establecida en Florida, están regalando 1,000 viajes en crucero completamente gratis.

Aunque sus fans estaban emocionados por la oportunidad de poder ganar un viaje, lo cierto es que las fotos de JLo fueron el centro de atención. “Reina hermosa”, escribió un seguidor. “Estoy llorando, eres maravillosa”, agregó otro fan, mientras que otro más comentó, “Estoy totalmente loco por ti”.

El año pasado, ‘La Diva del Bronx’ reveló a HOLA! USA que ella no usa bótox y que su cutis sin arrugas es gracias al aceite de oliva. Recientemente, ella compartió otro de sus secretos de belleza, el cual está al alcance de todos. En su más reciente newletter, On the JLo, la cantante habló sobre la importancia de dormir bien y descansar lo suficiente.