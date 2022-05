Jennifer Lopez habla del ataque de pánico que cambió su vida: ‘Pensé que estaba perdiendo la cabeza’

Jennifer Lopez compartió con sus seguidores la importancia de dormir más de siete horas. El exceso de trabajo y el no dormir bien la llevó a poner su salud en peligro, justo cuando estaba en sus veintes, es decir, cuando su carrera estaba despegando. En su reciente newsletter On the JLo, la intérprete compartió cómo descansar óptimamente le cambió la vida y que incluso, una buena noche de descanso puede hacerla lucir una década más joven. En esta carta, en la que mantiene una comunicación más estrecha con sus fans, la cantante de 52 años aseguró que todas las noches duerme entre siete y nueve horas, pero que en la década de los noventa, esto no era relevante para ella.

©GettyImages



Jennifer Lopez en sus 28 años en la 40a. entrega de los Grammy Awards

“Hubo un momento en mi vida en donde solía dormir entre tres y cinco horas por noche. Pasaba todo el día en el set y por las noches me iba al estudio. Hacia conferencias de prensa y filmaba videos en los fines de semana”, compartió en su texto. “Estaba a finales de mis veintes y me sentía invencible”. Pero JLo tuvo que cambiar esa actitud luego de sufrir un ataque de pánico que la paralizó.

©GettyImages



Jennifer Lopez luce así de espectacular a sus 52 años

“Estaba sentada en mi remolque, y todo el trabajo y el estrés que trajo consigo, junto con la falta de sueño para recuperarme mentalmente, me afectaron”, recordó. “Pasé de sentirme totalmente normal a pensar en lo que tenía que hacer ese día y, de repente, sentí que no podía moverme”. Lopez dijo que estaba “completamente congelada” y que no sabía lo que estaba pasando.

“No podía ver con claridad, y luego los síntomas físicos que estaba teniendo comenzaron a asustarme, y el miedo se agravó”, dijo. “Ahora sé que fue un ataque de pánico típico provocado por el agotamiento, pero nunca había escuchado el término en ese momento”. Lopez explicó que estaba ‘aterrorizada’ cuando su guardia de seguridad la llevó al médico. “Pensé que estaba perdiendo la cabeza. Le pregunté al doctor si me estaba volviendo loca”, agregó.