Toni Costa no puede más y rompe en llanto por su novia Evelyn Beltrán

A casi tres semanas de su aislamiento en La Casa de los Famosos, las celebridades poco a poco empiezan a verse afectados por el hecho de estar lejos de sus seres queridos. Algunos como Toni Costa se han mostrado vulnerables, pues tienen una gran necesidad de estar al lado de los suyos. El pasado jueves, el bailarín español se dejó ver sumamente conmovido al extrañar a su pareja, Evelyn Beltrán. Durante los últimos meses, el español y la modelo han forjado un vínculo tan fuerte, que Toni no pudo más con sus sentimientos y rompió en llanto frente a sus compañeros.

©@evelynbeltranoficial



Toni Costa y su novia hicieron pública su relación en febrero pasado

En una íntima conversación con su colega Natalia Alcocer, Costa reveló lo siguiente: “Cuando alguien te hace tan feliz se necesita cab**”. Mientras ella lo escuchaba, el padre de la pequeña Alaïa se secaba las lágrimas con un pañuelo. “Pero los pensamos y están con nosotros”, expresó Alcocer, intentado consolar a Toni. “Totalmente, están presentes y ellos saben que los amamos y nos ven y nos conocen, cómo estamos, cómo actuamos y saben que los extrañamos”, agregó el español, quien no ve a Evelyn desde el pasado 10 de mayo, fecha en la que ingresó a la casa más polémica de la televisión.

©@evelynbeltranoficia



Toni rompió en llanto; extraña mucho a su pareja

Además de revelar lo mucho que la extraña, Toni contó a Alcocer, quien es madres de tres niños, que ante de entrar al reality show de Telemundo, tuvo una conversación muy seria con su novia, pues de antemano, sabían la atención mediática que tendrían los dos estando Toni dentro de la casa.

“Yo le dije a ella, le dije: ‘Yo te voy a dar tu lugar, no va a ser como a diario, van a ser cosas que se van a ir viendo. Darte tu lugar significa respetarte, no dar pie a nada’”, indicó. Costa agregó que quizá surjan rumores, pero que los dos tienen muy claro la base de su relación. “Soy muy cariñoso, yo soy muy amiguero…. Puede luego haber prensa o medios inventando lo que sea porque es su trabajo, (pero) ella sabe perfectamente que no hay problema”, dijo.

Ante la reacción de Toni, Evelyn compartió en sus redes los videos en lo que él aparece llorando y debajo de estos, escribió: “Te amo tanto y todos los días. Eres todo lo que soñé. Mi príncipe azul. Y vamos a luchar siempre por este amor tan especial”.