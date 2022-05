Adamari López ya tiene su muñeca, ¡y tienes que verla!

Adamari López se convirtió en toda una inspiración para la gente que busca un estilo de vida saludable. Su notorio cambio físico, aunado a su ánimo y la sonrisa que conquista a todos por las mañanas, animó a una artista colombiana dedicada a crear figuras y obras en miniatura para hacerle su propia muñeca estilo Barbie.

Adamari López formó parte del jurado de Miss Universo en diciembre pasado. La puertorriqueñaShirlyCabrera tomó aquel día y el look como referencia para crear su muñeca. “Siempre la he admirado, es un personaje que es inspirador”, explicó mientras elaboraba su versión miniatura de Ada.

“Es una mujer muy exótica, muy bonita que llama mucho la atención”, agregó. Shirly modifica muñecas genéricas para darle la figura y rasgos característicos de las famosas que recrea. La versión de Adamari lleva el pelo lacio, sus ojos verdes y un vestido negro.

Al final, empacó la muñeca en una caja rosa en la que posa mini Adamari, y que viajó desde Colombia hasta Miami para estar en manos de la real.

Adamari, feliz con el resultado

La mamá de Alaïa recibió su muñeca y además de agradecer el gesto, dijo estar muy contenta con ella. “¡Shirly, qué honor! Gracias por hacer esto posible. No me lo esperaba, pero me encantó mi Barbie y estoy segura que a mi hija también le va a fascinar”, dijo mostrando su muñeca al mundo.

La joven artista también se dedica a hacer postres miniaturas en una cocina pequeña que es completamente funcional. Además de un mini huerto en el que cosecha frutas y verduras diminutas para sus creaciones.

